شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2539 نقطة، متجاوزا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يعد إشارة إيجابية تعكس تفاؤل المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، والذي نتوقع ان يصل بالمؤشر لاعلى لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 2600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2500 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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