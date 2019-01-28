شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10666 نقطة، وذلك بعدما فشل في الوصول لمستوى المقاومة الحالي عند 10800 نقطة، في الوقت الذي اطلق فيه مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10600 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10200 نقطة. شرط ثبات المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 28-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.