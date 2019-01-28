تراجع بطالة السعوديين إلى 7.5 % والسعوديات لـ 30.9%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما ثبت معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2018، عند 6%، انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 12.8% مقابل 12.9% في الربع الثاني من ذات العام.

ووفق نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 30.9% مقارنة بمعدل31.1% في الربع الثاني 2018، وانخفض معدل البطالة للسعوديين عند 7.5% مقارنة بـ 7.6% في الربع الثاني.

تراجع المشتغلين 330 ألفا

وأظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين للربع الثالث 2018 بمقدار 330 ألف فرد لتصل إلى إلى 12.68 مليون فرد مقابل 13.01 مليون فرد في الربع الثاني.

وأشارت النتائج إلى انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين بمقدار 15,356 فردا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 3.12 ملايين فرد خلال الربع الثالث.

وكذلك انخفضت أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور بمقدار 304.9 آلاف فرد، حيث بلغ 8.6 ملايين فرد مقابل 8.9 ملايين فرد في الربع الثاني، فيما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار 9.7 آلاف فرد، حيث بلغ 955 ألفا مقابل 964 ألفا في الربع السابق.

انخفاض الباحثين عن عمل

وانخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل للربع الثالث بمقدار 195.29 ألف فرد لتصل إلى 923.5 ألف فرد مقابل 1.11 مليون فرد في الربع الثاني.

وتعرف هيئة الإحصاء الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورا وإناثا) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم، علما بأن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) مثل العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال.

ارتفاع المشاركة الاقتصادية

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان بنسبة 56.4% مقابل 56.2% للربع الثاني، فيما أظهرت ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ 42.0% كما في الربع السابق، وثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين عند 63.5%، مقابل ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 19.7% مقارنة مع 19.6% للربع السابق.