شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تقسيط الغاز توفر قرابة 1.5 مليار جنيه من دعم أسطوانة البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أطلق وزير البترول مبادرة تقسيط توصيل الغاز للمنازل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسى والتى تعد الأولى من نوعها منتصف العام الماضى تمكنت الحكومة من توصيل الغاز لعدد 1.350 مليون وحدة سكنية والتى قام بها 12 شركة.

وقال مصدر مسئول بقطاع البترول، أنه تم توفير ما يقرب من 1.5مليار جنيه سنويا كانت توجه لدعم أسطوانة البوتاجاز ومضاعفة حجم تعاقدات 5 شركات لتصل إلى 654 ألف.

وأضاف المصدر، أن المبادرة ساهمت فى ارتفاع معدلات التنفيذ لتصل إلى ضعف خطة العمل فى السنوات الماضية، التى لم تتجاوز 700 ألف وحدة سنويًا.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن نهاية يوليو الماضى عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.