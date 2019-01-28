شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى الشهر المقبل، يقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن صرف هذه الشريحة ودلالات ذلك على الاقتصاد.

-من المقرر صرف الشريحة الخامسة خلال شهر فبراير القادم ليصبح اجمالى ما حصلت عليه مصر 10 مليار دولار.

-صرف هذه الشريحة ينفى كل ما يثار عن وجود مشكلات فى صرف اخر شريحتين بسبب خلافات حول تحرير سعر الوقود.

-صرف الشريحة يعنى أن مصر اجتازت المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

-سيتم رفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

-الانتظام فى صرف شرائح قرض صندوق النقد يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصرى.

-هناك إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى بتطور الاقتصاد المصرى.

-كرستين لا جارد مدير الصندوق ترى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى.

-ترى لاجارد أن الشعب المصرى يصبر على اجراءات الاصلاح الاقتصادى لتحقيق مستوى معيشة أفضل.