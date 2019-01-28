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شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته مستوى المقاومة 240.96 ، هذا المستوى الذي ذكرناه بتقاريرنا السابقة ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.86% بما يعادل 2.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 240.96 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 253.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 224.00 ومستوى المقاومة 240.96 .
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