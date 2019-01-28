شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.85% بما يعادل 2.40 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 40.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة 46.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.10 ومستوى المقاومة 46.00 .