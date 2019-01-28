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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.20 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 31.22 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.80 إلى 22.20) ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 33.68 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات الدعم 31.22 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.22 ومستوى المقاومة 33.68 .
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