بيتك يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 28-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليكسر السهم في آخر جلساته دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.21% بما يعادل -20.00 نقطة ، وذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف من الضغوط السلبية عليه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 590.00 ، طيلة ثبات المقاومة 620.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 590.00 ومستوى المقاومة 620.00 .
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