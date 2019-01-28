شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.99% بما يعادل 0.47 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.48 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.27 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.48 ومستوى المقاومة 10.27 .