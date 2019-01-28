شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته باختراق مستوى المقاومة المهم 6.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 8.94 إلى 5.05) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 9.92% بما يعادل 0.60 ريال ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6.54 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 6.99 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.25 ومستوى المقاومة 6.99 .