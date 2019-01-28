شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، يأتي ارتفاع سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.90% بما يعادل 0.12 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.41 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 8.30 إلى 18.52) ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 12.20 الذي يمثل نسبة 61.8% .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.86 ومستوى المقاومة 14.00 .