شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.85% بما يعادل 0.30 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ليهاجم مستوى المقاومة 16.52 .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.52 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.64 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.30 .