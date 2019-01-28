إعمار يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 28-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.92% بما يعادل 0.32 ريال ، وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.05 ومستوى المقاومة 9.24 .
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