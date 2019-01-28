شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 100.93 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.60% بما يعادل 1.60 ريال ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 100.93 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 108.43 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.50 ومستوى المقاومة 105.00 .