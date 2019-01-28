شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في ستة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفاع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن التطورات والبيانات الاقتصادية للاقتصاد النيوزلندي.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 0.6854 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6831، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6858، بينما حقق الأدنى له عند 0.6824.

هذا وتتوجه الأنظار لما سوف تسفر عنه قراءة مؤشر الميزان التجاري لنيوزيلندا والتي قد تعكس فائض بواقع 225 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز 861 مليون دولار نيوزيلندي خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك وسط التوقعات بارتفاع الصادرات خلال الشهر الماضي إلى 5.50 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.94 مليار دولار نيوزلندي بالتزامن مع تراجع الواردات إلى 5.30 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.80 مليار دولار نيوزيلندي.

ويأتي ذلك وسط التطلع للجولة الثانية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر شريك تجاري لنيوزلندا، والتي سوف تنطلق مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا في 30-31 من كانون الثاني/يناير الجاري، ويذكر أن محادثات الجولة الأولى في بكين كانت إيجابية، إلا أن بعض التقرير قد تطرقت مؤخراً لكون واشنطون تضغط على بكين لوضع حد لسرقة الملكية الفكرية الخاصة بشركات التكنولوجيا الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها أنه طاب من الكونجرس عمل تشريع قانون يعيد فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف شباط/فبراير المقبل، لينهي بذلك أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، وتتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 29-30 من هذا الشهر في واشنطون.