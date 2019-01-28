شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - تحليل صباحي - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) انخفاضاً في بداية تداولات هذا الأسبوع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -67.46 نقطة ، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 5459.22 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .