شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 8502.92 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 74.54 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8502.92 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8725.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8297.06 ومستوى المقاومة 8600.00 .