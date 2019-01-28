شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 23:30

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعاً في معدلات الأداء، التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 61 في المئة الى 38 مليون دينار في مقابل 24 مليوناً لليوم السابق، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 55 في المئة الى 191 مليون سهم في مقابل 123 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30 في المئة الى 5614 صفقة في مقابل 4303 صفقة.



صاحب ذلك تراجع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.018 في المئة تعادل 0.86 نقطة هبوطاً الى 4781.76 نقطة في مقابل 4782.62 نقطة اليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23 في المئة تعادل 67.46 نقطة الى 5425.74 نقطة في مقابل 5493.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.84 في المئة تعادل 44.02 نقطة هبوطاً الى 5197.43 نقطة في مقابل 5241.45 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «أهلي متحد» في صدارة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 0.86 في المئة، وصولاً إلى 234 فلساً، من تداول 48 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة متداولة بلغت 11.4 مليون دينار، نُفذت من خلال 780 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره بنسبة 3.21 في المئة، وصولاً إلى 603 فلسات، من تداول 18 مليون سهم، بلغت قيمتها 11 مليون دينار، نُفذت من خلال 897 صفقة.

وسجل سهم «خليج ب» ثالث أكبر سيولة متداولة بلغت 3.98 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 1.83 في المئة الى 268 فلساً، جاءت من تداول 14.8 مليون سهم.