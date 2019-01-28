شكرا لقرائتكم قطاع «العقارات» أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 23:30

سجلت 49 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق، ما يعادل 21 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقرت 7 شركات عند أسعارها الخميس الماضي، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 613 بليون ريال بخسارة 3.2 بليون نسبتها 0.52 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجعاً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 49 في المئة الى 165 مليون ريال في مقابل 324 مليوناً اليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 31 في المئة الى 5.5 مليون سهم، في مقابل 8.1 مليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 33 في المئة الى 3974 صفقة في مقابل 5960 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.41 في المئة تعادل 44.25 نقطة هبوطا الى 10668 نقطة في مقابل 10712 نقطة الجلسة السابقة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 3.58 في المئة.

وتكبد قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات، بنسبة بلغت 1.23 في المئة الى 2394 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الهابط 0.80 في المئة الى 3413 نقطة، ثم مؤشر العائد الإجمالي بخسارة نسبتها 0.41 في المئة الى 10.8 ألف نقطة.

وبلغت خسارة مؤشر جميع الأسهم 0.41 في المئة الى 3220 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي – السعري بخسارة 0.39 في المئة الى 2494 نقطة، فيما سجل مؤشر الخدمات أقل خسارة نسبتها 0.08 في المئة.

في المقابل ارتفع مؤشر الاتصالات بنسبة 0.12 في المئة الى 1010 نقاط، تلاه مؤشر النقل بزيادة نسبتها 0.11 في المئة الى 2188 نقطة.