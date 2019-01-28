شكرا لقرائتكم صعود مؤشري «البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 23:32

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.22 في المئة تعادل 16.73 نقطة، صعودا الى مستوى 1390.89 نقطة في مقابل 1374.16 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر في 2019 الى 4.01 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.02 في المئة يعادل 0.18 نقطة الى 808.78 نقطة في مقابل 808.60 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 1.74 في المئة.



وهبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 5.4 مليون سهم في مقابل 8.5 مليون بنسبة هبوط 37 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.7 مليون دينار في مقابل 2.28 مليون اليوم السابق بنسبة تراجع 25 في المئة، نفذت من خلال 101 صفقة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 14 شركة، ارتفعت أسهم 7 شركات، وتراجعت شركة واحدة، واستقرت أسعار 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.53 بليون دينار بزيادة 103مليون دينار نسبتها 1.22في المئة.

وواصل قطاع المصارف تصدره للبورصة بسيولة متداولة بلغت 1.02 مليون دينار بحريني، شكلت 55 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 48 صفقة.

وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 960 الف دينار، نسبتها 52 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 3.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 36 صفقة، تلاه سهم انفستكورب بسيولة 362 الف دينار نسبتها 20 في المئة من السيولة المتداولة في كل البورصة.