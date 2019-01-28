8 منافذ لاستقبال المنتجات المبردة والمجمدة و16 منفذا للأغذية التجارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 16 منفذا لاستقبال إرساليات الأغذية التجارية، كما حددت استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة من 8 منافذ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ووفق بيان للهيئة أمس، يأتي القرار تنفيذا للخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة التي تضمنت «مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ» الذي يتبنى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة، كما تضمنت مشروع تنظيم مسؤولية المهام المناطة بالهيئة في المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والذي يتبنى فكرة إيقاف استقبال الإرساليات الغذائية التجارية من المنافذ التي لا تتواجد بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويبدأ قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال إرساليات الأغذية التجارية واستقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة من مطلع أبريل 2019.

8 منافذ لاستقبال الإرساليات المبردة والمجمدة

مطار الملك خالد

ميناء جدة الإسلامي

مطار الملك عبدالعزيز

ميناء الملك عبدالله برابغ

ميناء الملك عبدالعزيز

مطار الملك فهد

جسر الملك فهد

الحديثة

16 منفذا لاستقبال إرساليات الأغذية التجارية