شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد ملتقى الأعمال المصرى الفرنسى تزامنا مع زيارة ماكرون للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الفرنسى بأحد فنادق القاهرة، تزامنا مع الزيارة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر وتستمر لمدة يومين.

يرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته وفداً كبيراً من رجال الأعمال الفرنسيين، ومن المقرر عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية ، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم.

ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية، وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك فى منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلى مجلس الأعمال المصري الفرنسى.