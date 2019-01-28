شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تشكل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المجمعات الصناعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تشكيل فرق عمل من الهيئة تجوب كافة المحافظات الـ 12 التى تجرى فيها عمليات إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، وعددها 13 مجمعا، بهدف الوقوف على أخر ما توصلت إليه أعمال الإنشاءات والتركيبات فى المجمعات الجديدة وتسهيل عمليات توصيل المرافق من خلال التنسيق مع المحليات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن هذه الجولات تأتى عقب تكليفات من القيادة الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، حيث تهدف فى المقام الأول لتسهيل توصيل خطوط صرف صحى مباشرة للمجمعات الجديدة، وكذلك الاسراع فى عمليات الترفيق وتقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة لكل مجمع على حدة، بجانب تركيز مكاتب هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات على انجاز ملف المجمعات الجديدة بأوامر مباشرة للتسريع فى كل ما يتعلق بالمجمعات ومتابعة سير عمليات توصيل المرافق وسير العمل.

وعلى قدم وساق تواصل الهيئة الهندسية تسطير ملحمة إنجاز المصانع الجديدة التى يجرى إقامتها فى 12 محافظة ضمن المشروع الرئاسى لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للمستثمرين، فى كل القطاعات الاقتصادية من أجل توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تهدف فى المقام الأول لجعل هذا القطاع قاطرة للتنمية الحقيقية.