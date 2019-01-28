شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار إلى موعد لاحق والان نبدء بالتفاصيل
وأكد بيان صحفي أصدرته الغرفة أمس أن كافة لجان المنتدى العليا والاستشارية والتنظيمية والفرق التنفيذية والتقنية المشتركة، ستواصل أعمالها ومهامها المنوطة بها، فضلًا عن استمرار تحضيرات وترتيبات تنظيم معرض الابتكار والإبداع والاختراع المصاحب للمنتدى والذي يهدف إلى نشر مفهوم الابتكار وتسويق اختراعات أبناء وبنات الأحساء من أجل أن تصبح نماذج عمل اقتصادية واستثمارية يستفد منها المواطن والوطن.
يُشار إلى أن المنتدى الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003، يُعد اليوم أهم منصة لعرض وتعزيز واجهة الأحساء استثماريًا من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على المزايا النسبية وأهم المقومات التي تتمتع بها، ومنبرًا لنخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين المحليين والعالميين فضلًا عن كبار المسؤولين بأرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي للمنتدى.
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