شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الرياض تناقش خطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الطاقة المتجددة، الأحد القادم 3 فبراير 2019، ورشة عمل بعنوان: «المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة في المملكة»، ويحضرها حشد من المتخصصين والمهتمين بقطاع الطاقة المتجددة ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في القطاع.

وستتناول الورشة خطط وبرامج مكتب مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك خطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لما وضعته خطط مشاريع الطاقة التي اعتمدتها رؤية المملكة 2030، لتوطين صناعة الطاقة المتجددة بصورة كبيرة.