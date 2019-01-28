شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الرياض تناقش خطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والان نبدء بالتفاصيل
وستتناول الورشة خطط وبرامج مكتب مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك خطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لما وضعته خطط مشاريع الطاقة التي اعتمدتها رؤية المملكة 2030، لتوطين صناعة الطاقة المتجددة بصورة كبيرة.
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