شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» يعرض خطة برامجه لترشيد استهلاك الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
وتنعقد هذه الاجتماعات التنسيقية على مدى أربعة أيام ولفترتين يومياً بحضور ممثليها، حيث سيتم عرض خطة البرامج التوعوية ومراحل تنفيذها خلال عام 2019، ودور المنسق التوعوي في كل جهة، وما ينبغي عمله لتفعيل الخطة والتنسيق في ذلك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتنقسم الخطة التي أعدها المركز إلى أربعة برامج توعوية يتم تنفيذها في كل ربع من العام، حيث تبدأ برسائل توعوية متنوعة، ومن خلال محاضرات تقدم لمنسوبي الجهات تشرح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ودور منسوبي هذه الجهات وأهمية التزامهم بترشيد استهلاك الطاقة.
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