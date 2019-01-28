شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار محام للكيانات التجارية يحد من التأثير الاقتصادي لنزاعات التركات والان نبدء بالتفاصيل
ونوه الصالح بضرورة النظر بعين الاعتبار بشأن التركات والفصل فيها بسرعة؛ وذلك لتجنب الآثار المترتبة على تأخير قسمة وتوزيع التركات وتصفيتها، مما يؤدي لتشعب النزاع وتغير قيمة التركة، وتجنب الحد من استمرار النزاعات داخل الأسرة الواحدة. مؤكدا على وجوب وضع معين وضوابط في اختيار الحارس القضائي على التركة أو تعيين مصفٍ لها، خاصة وأن الواقع يضج بالكثير من المنازعات القضائية التي نشأت عن التركات وما يتعلق بها من عقارات وأموال، وانعكاس ذلك على انخفاض القيمة السوقية لتلك العقارات، ووجود ما يعرف بصراع الأجيال داخل الأسرة.
كما أشار الصالح إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تكوين دائرة قضائية تختص بالفصل في النزاعات التي تزيد على مائة مليون ريال، وأن من شأن هذا القرار أن يعجل بإنهاء قسمة التركات والفصل في المنازعات الناشئة عنها، وذلك بعد تقييم كافة عناصر التركة العقارية والمنقولة والنقدية.
وخلال اللقاء أوضح الغامدي أن المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية أوضحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عنها، وما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة والفصل في المنازعات الناشئة عن ملكية العقارات، ومنازعات الأوقاف والوصايا، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اختيار محام للكيانات التجارية يحد من التأثير الاقتصادي لنزاعات التركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.