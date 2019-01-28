شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الآلات: نسعى لخفض ورادات المعدات إلى 5% من الاستيراد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن حجم استيراد الآلات والمعدات فى مصر يبلغ 10% من حجم الاستيراد القومى لمصر بالكامل، ونسعى لخفضها إلى 5% خلال فترة من 5 – 10 سنوات المقبلة.

وأضاف المنشاوى فى تصريحات لليوم السابع، أن مصر بها 500 مصنع لصناعة الآلات والمعدات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يقدر بحوالى 25 مليار جنيه، لافتا إلى أن التعويم أدى إلى الإقبال على شراء الآلات المصرية بدلا من المستوردة، بجانب سهولة إجراء عمليات الصيانة.

وتسعى الشعبة إلى تعريف الصناعات المختلفة بالآلات المعدات المصنعة محليا، حيث تتواصل الشعبة مع كافة الغرف الصناعية بالاتحاد، للتعريف بالآلات والمعدات المصنعة محليا، حيث يوجد آلات صناعة محلية بنسبة 100% بداية من التصميم وحتى كافة مراحل الصناعة، لافتا إلى البداية كانت بتعريف مصنعى البلاستيك والورق والكيماويات والصناعات الغذائية التى تحتاج خطوط تعبئة وتغليف متوافرة محليا، بحسب المنشاوى.

وحول أهم الدول المنافسة لمصر فى صناعة المعدات بالسوق المحلى، أشار رئيس الشعبة إلى أن الصين تعد من أكثر المنافسين سعريا، ولكن جودة معداتها أقل من الصناعة المصرية.

وانتقد المنشاوى السماح باستيراد الآلات والمعدات المستعملة وبل وتقام معارض كبيرة لبيعها فى مصر، فى حين أنه من المفترض منع استيراد المعدات المستعملة لأن عمرها الافتراضى انتهى بالفعل فى الخارج ويتم إعادة تجديدها ولا يشتر عمر افتراضى للآلة المستوردة، وهو أمر ضار جدا بالصناعة المصرية لأنها منافسة غير حقيقية للمنتج المصرى.