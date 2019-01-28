محمد يحيي
وصف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تراجع سعر صرف الدولار اليوم، الأحد، إلي أدني مستوياته؛ بأنه طبيعي ومنطقي، موضحًا أن عملية انخفاض أو صعود العملة الأجنبية ليست مقلقة.
أرجع "أبو الفتوح"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أسباب انخفاض العملة الأجنبية اليوم إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة...
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب تراجع أسعار الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.