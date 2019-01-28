أسباب تراجع أسعار الدولار

محمد يحيي

وصف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تراجع سعر صرف الدولار اليوم، الأحد، إلي أدني مستوياته؛ بأنه طبيعي ومنطقي، موضحًا أن عملية انخفاض أو صعود العملة الأجنبية ليست مقلقة.

أرجع "أبو الفتوح"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أسباب انخفاض العملة الأجنبية اليوم إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة...