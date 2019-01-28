«وول ستريت» تراهن على أداء «ثلاثي التقنية» للصمود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تنفرد نتائج الشركات هذا الأسبوع في تحفيز تداولات وول ستريت أو تثبيطها رغم الاتفاق حول فتح الدوائر الحكومية الأمريكية مؤقتاً، نظراً لطبيعة الشركات التي ينتظر أن تكشف عن نتائج عملياتها للربع الأخير من العام الماضي وفي مقدمتها شركات التقنية الكبرى.

وفي الوقت الذي أشاعت نتائج الشركات في الأسابيع الماضية حساً بالتفاؤل حول أداء الاقتصاد وساعدت في صمود المؤشرات في وجه المفاجآت السياسية سيئها وجيدها، يتطلع المتداولون هذا الأسبوع بلهفة إلى نتائج ثلاث من شركات التقنية العملاقة هي «أمازون» و«أبل» و«مايكروسوفت»، باعتبارها محركات السوق، ليس فقط في ظل الاضطرابات الحالية بل منذ أكثر من عام.

وتصدر مايكروسوفت وهي الأكبر حاليا من حيث قيمتها السوقية، تقريرها يوم غد الثلاثاء بينما تصدر أمازون نتائج عملياتها الخميس وسط توقعات بزيادة بنسبة 19% لتتجاوز 72 مليار دولار، وتصدر «أبل» التي أثارت الرعب في السوق بسبب تحذيرات بشأن أرباحها، تقريرها يوم الأربعاء وسط مخاوف من تأثير تراجع مبيعات أجهزة «آيفون» على نتائجها، وتحظى نتائج الشركات الثلاث بمتابعة على نطاق واسع لأنها تشكل منعطفا في الحكم على الاقتصاد الذي باتت تقوده على اختلاف قطاعاته.

وقال بيتر بوكفار المحلل المختص لدى شركة «بليكلي أدفايزوري جروب»: «هذه الشركات مهمة لعدد من الأسباب أولها تأثيرها في الأسواق ثم حجمها وتشابكاتها عالميا باعتبارها شركات متعددة الجنسيات بحيث تعكس صورة ما يجري على صعيد الاقتصاد العالمي، ولا شك أن هناك تباطؤا في النمو الاقتصادي عالميا وهذه الشركات ليست منيعة حيال ما يجري». وقد كشفت نتائج الشركات الصادرة حتى الآن أن نسبة 72% من تلك المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» فاقت أرباحها توقعات المحللين، وعلى صعيد العائدات بلغت النسبة 58% مقارنة مع 70% خلال الفصلين الثاني والثالث من عام 2018، وهذا يعني حسب تقديرات شركة «ريفينيتف» أن 42% من الشركات فشلت في تحقيق مستويات الأرباح المتوقعة.

والمهم في مجال الأرباح الآن أن توقعات المحللين حول أرباح الشركات للربع الأول من عام 2019، تراجعت عما كانت عليه بداية يناير/كانون الثاني الجاري حتى بلغت 2% هبوطا من 5% في الأول من يناير، ومن المتوقع أن تستمر في الهبوط.

وتشمل تقارير نتائج الشركات هذا الأسبوع تشكيلة مهمة من مختلف القطاعات بينها شركة «إكسون موبيل» و«شفرون» يوم الجمعة وشركة «جنرال إلكتريك» من القطاع الصناعي و«ميرك» و«فيتزر» من الصناعات الدوائية.

ويركز المحللون على قطاع التقنية بشكل خاص نظرا للبلبلة التي تسببت بها الشركات في ديسمبر /كانون الأول الماضي ما حدا بالمحللين لخفض توقعاتهم بشأن أرباحها، إلا أن شركات صناعة أشباه الموصلات شكلت مفاجأة في السوق الأسبوع الماضي بعد أن ارتفع مؤشر أسهمها بنسبة 4.4% بعد أن سجلت كل من شركة «كسيلنيس» و«تكساس انسترومنتس» معدلات أرباح قياسية.

وتنعقد دورة اجتماعات لجنة الأسواق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء ولا تحظى بالكثير من الاهتمام خاصة أن رفع أسعار الفائدة مستبعد كلياً، كما يتلقى السوق يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر يناير وهو أول تقرير للعام الجديد بعد التقرير المفاجأة الخاص بشهر ديسمبر الذي كشف عن 312 وظيفة.