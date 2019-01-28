«إعمار العقارية» يتصدر ب 19.6 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% عند مستوى 2539.64 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والتأمين والسلع والاستثمار والبنوك والنقل والاتصالات.

شهد السوق تداول 70.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 89.5 مليون درهم، نفذت من خلال 1469 صفقة، وجرى تداول أسهم 31 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 19.6 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.46% عند 4.17 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 14 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.39% إلى 5.16 درهم، ثم سهم «أرابتك» بتداولات قدرها 8.6 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.37% إلى 2.16 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «مصرف السلام السودان» الذي ارتفع بنسبة 10.83% عند 1.33 درهم، تلاه سهم «آن ديجيتال سيرفسس» بصعوده 3.62% إلى 0.229 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين»، وارتفع 3.31% مغلقاً عند 0.5 درهم.

في المقابل، سجل سهم «الإثمار» التراجع الأكثر بنسبة 2.68% إلى 0.327 درهم، تلاه سهم «شعاع كابيتال» وانخفض بنسبة 2.5% ليغلق عند 0.78 درهم، ثم سهم «دار التكافل»، وتراجع 1.44% إلى 0.478 درهم.