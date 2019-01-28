«وصل» تبيع كامل وحدات «جاردينيا تاونهومز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باعت «وصل للعقارات» مشروع «جاردينيا تاونهومز» بالكامل خلال إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، الذي كان مقرراً طرحه في نهاية العام القادم 2020 حسب خطة الشركة.

كانت الشركة قد فتحت المشروع لغرض الزيارة والمعاينة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، واستجابة للطلب غير المتوقع من العملاء على المشروع القريب من مركز ابن بطوطة على شارع الشيخ زايد في دبي، قررت الشركة فتح باب البيع في اليوم التالي، لاحتواء الطلب الشديد، وطرح نصف عدد الفلل للبيع؛ ليتم بالفعل بيع 128 فيلا في المرحلة الأولى في يوم واحد، مسجلة بذلك إقبالاً كبيراً من المهتمين على مجمع الفلل المتوقع إنجازه بالكامل خلال العام الجاري.

ولم تلجأ «وصل» إلى الدفعات طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 أو 8 سنوات، بل أتاحت فرصة السداد للمستثمرين حتى العام 2020، وقامت بالإعلان عن «باقة المستثمر»، التي يمكن للمستثمر بموجبها الدفع حتى نهاية العام الحالي أو نهاية العام 2020. وقدمت الشركة خصماً بنسبة 2% للمستثمرين، شريطة تسديد كامل الدفعات المستحقة قبل نهاية العام الحالي.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في «وصل للعقارات»: «كان من المقرر عرض المشروع للزيارة والمعاينة فقط في الأسبوع الماضي، لكن قمنا بطرح المرحلة الأولى للبيع، الأمر الذي يؤكد أن دبي لا تزال تمثل سوقاً جذاباً للمستثمرين الذين يثقون بها، كما يعكس حيوية السوق العقاري المحلي وتحقيقه النمو الصحي والمستدام. وتلعب «وصل» دوراً رائداً على مستوى المطورين، وتعمل على تعزيز السوق، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020. وتعود الثقة التي نحظى بها من عملائنا إلى خبراتنا العميقة في سوق الإيجار والتطوير، وقدرتنا على إسعاد العملاء التي وصلت إلى 99%».

وأضافت: «أتحنا لعملائنا القدر الكافي من البيانات، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات قائمة على المعلومات الشفافة، لاسيما أننا نضع خططاً محكمة لمواعيد إطلاق المشاريع، وتحديدها بدقة متناهية بناء على متطلبات السوق، لتطرح في مواعيد مثالية، فضلاً عما يتطلبه ذلك من الالتزام بمراحل الإنشاءات والإنجاز. وهذا هو النهج الذي نتبعه لدعم السوق العقاري في إطار مهمتنا الرئيسية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق. لقد تحقق هذا النجاح لمعرفتنا التامة بالتفاصيل المتعلقة بحياة العملاء، وطبقنا تجربة بيع جديدة، ووفرنا العديد من الأنشطة والفعاليات الممتعة خلال أيام البيع، لتكون تجربة فريدة ومتميزة تظل خالدة في أذهانهم».

وحرصت «وصل» على إتمام عمليات البيع بسرعة لراحة عملائها، وأضافت 12 كاونتر؛ لتفادي الانتظار والوقوف في الطوابير. كما أضافت منطقة ترفيهية؛ لضمان راحة المنتظرين، مما يعكس نمط الحياة الاستثنائي الذي توفره وصل لعملائها، من خلال المشاريع التي تطلقها الشركة.