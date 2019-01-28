شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل البطالة السعودي في الربع الثالث إلى 12.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أرقام رسمية، أمس الأحد، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بشكل طفيف إلى 12.8% في الربع الثالث من 2018. وكان معدل البطالة بلغ 12.9% في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى ترصده مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات منذ 1999، مع تضرر أرباب الأعمال من القطاع الخاص جراء ضريبة المبيعات الجديدة ورفع أسعار الوقود المحلية. (رويتزر)

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