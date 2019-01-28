«الشارقة القابضة» تُدشن القرية النموذجية في «الزاهية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت «الشارقة القابضة»، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول، أمس الأول القرية النموذجية في «الزاهية»، التي تستعرض المنازل ذات الثلاث والأربع والخمس غرف نوم، المجهزة والمفروشة بتصميم من «كريت آند باريل» و«ميزون دو مود»، بأسلوب يلائم احتياجات السكان والمستثمرين في إمارة الشارقة ممن يبحثون عن مجمع مستدام يوفر عوائد استثمارية مرتفعة وفرصاً عديدة للنمو.

واستمتع الزوار بتجربة قضاء «يوم في الزاهية» واكتشاف متعة العيش في المجمع.

ويشجع المجمع المتكامل الذي يعزز التفاعل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، القاطنين فيه على الاستمتاع في العديد من المرافق الترفيهية والحدائق الخضراء.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في «ماجد الفطيم - العقارية»: «تتيح القرية النموذجية للأفراد والعائلات فرصة تجربة المنازل قبل اقتنائها، كما أنها تزيد من التواصل الاجتماعي مع الزاهية والتي تُعد الوجهة الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة. إن الاستدامة الإنسانية ورفاهية القاطنين في مجمعنا عنصران رئيسيان في استراتيجيتنا لتطوير الزاهية، وهدفنا هو إلهام الناس للاحتفاء بالحياة على أكمل وجه كل يوم. ونحن نلبي تطلعات القاطنين بشكل منتظم لتعزيز نمط حياتهم. وقد أطلقنا أيضاًَ مؤخراً حي «أبتاون الزاهية» الذي يوفر المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة الممتدة على مساحة 7500 متر مربع، والتي ستتكامل مع «سيتي سنتر الزاهية» عند افتتاحه في عام 2020».

وتسهم «الزاهية» في تعزيز حياة القاطنين فيها ورفع مستوى الحياة المستدامة من خلال إدخال تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المجمع، وحلول المنزل الذكي، ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، والأهم من ذلك توفير فرص الحصول على منازل فاخرة مصممة حسب الطلب. وتسنى لزوار القرية النموذجية الاطلاع على خيارات الترفية الجديدة التي تتراوح بين أنظمة التشغيل الآلي المتطورة للمنازل والتشطيبات الفاخرة إلى المطابخ الألمانية والخزائن الإيطالية.

وعند اكتمال المشروع في عام 2023، ستكون «الزاهية» مسكناً لأكثر من 12000 شخص في 2270 فيلا وتاون هاوس وشقة سكنية تعكس مزيجاً من العمارة العربية التقليدية والحديثة. وقد بيع حتى الآن أكثر من 1100 منزل وهناك 350 عائلة تسكن في هذه الوجهة التي تتميز بثمانية أحياء مصممة بشكل فردي ومرافق ترفيهية ومنافذ بيع بالتجزئة.

ويتصل مجمع «الزاهية» بسيتي سنتر الزاهية، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 2.6 مليار درهم وهو - مركز التسوق المتكامل الذي يضم مجموعة متنوعة من أكثر من 360 علامة تجارية للبيع بالتجزئة، وهايبر ماركت «كارفور»، وخيارات الترفيه بما في ذلك «ﭬوكس سينما» ومركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت».