725 مبنى منجزاً في أبوظبي الربع الثالث 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع عدد المباني المنجزة في أبوظبي 34.4% إلى 725 مبنى خلال الربع الثالث من 2018 ( 610 مبانٍ جديدة، و115 إضافات ) مقابل 1104 مبانٍ للفترة ذاتها 2017. ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، فقد تراجع عدد المباني في منطقة أبوظبي خلال الفترة 35.1% إلى 383 مبنى، كما تراجع عدد المباني المنجزة في منطقة العين 34.9% إلى 320 مبنى، في حين ارتفع عدد هذه المباني المنجزة في منطقة الظفرة 22.2% إلى 22 مبنى.

أظهرت بيانات المركز أن المباني السكنية المنجزة في أبوظبي انخفض عددها خلال الفترة 37.6% إلى 330 مبنى، وارتفع عدد المباني السكنية التجارية المنجزة 88.9% إلى 17 مبنى، وتراجع «الصناعي» 40 % إلى 8 مبان، وانخفض «التجاري»38.5% إلى 18 مبنى، وزاد «الزراعي» من مبنى واحد إلى مبنيين.

وقال مركز إحصاء أبوظبي، إن الوحدات السكنية في الإمارة تراجع عددها 55.1% إلى 853 وحدة سكنية للربع الثالث من العام 2018 مقابل 1552 وحدة سكنية للفترة ذاتها 2017. وهبط عدد الوحدات السكنية المنجزة في منطقة أبوظبي خلال الفترة 37.7% إلى 506 وحدات سكنية، وفي منطقة العين تراجع عددها 55.1% إلى 325 وحدة سكنية، وفي منطقة الظفرة ارتفع عددها 22.2% إلى 22 وحدة سكنية.

وتراوح متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع في أبوظبي في الربع الثالث من عام 2018 ما بين 2214 درهماً و 2554 درهماً وذلك حسب المساحة، حيث تصل الكلفة إلى 2214 درهماً لمساحة أقل من 300 متر مربع، فيما تصل الكلفة إلى 2554 للمساحة ما بين 300 إلى 599 متراً مربعاً، وتنخفض الكلفة لمساحة أكثر من 1200 متر مربع إلى 2433 درهماً.