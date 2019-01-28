واشنطن وبكين تستكملان مفاوضات التجارة الأربعاء المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي المفاوضون الأمريكيون والصينيون الأربعاء والخميس، في واشنطن، لمحاولة وضع الخطوط العريضة لاتفاق تجاري مزمع، قبل شهر من انتهاء الهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وفي مؤشر على أهمية المحادثات، يتوجه كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، إلى الولايات المتحدة رفقة وفد من ثلاثين شخصاً، لإجراء محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وعلى رأسهم الممثل التجاري روبرت لايتهايزر.

واتفق البلدان مطلع ديسمبر/‏كانون الأول على هدنة في الخلاف بينهما، ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق قرار رفع الرسوم الضريبية من 10 إلى 25% على بضائع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار في السنة، لإفساح المجال أمام تسوية الخلافات التجارية التي تسمم العلاقات بين البلدين منذ سنة، على الرغم من ترابط اقتصاديهما.

وخريطة الطريق الأمريكية واضحة، وتقضي بحمل الصين على إجراء إصلاحات هيكلية، بما يضمن تبديل ممارساتها التجارية التي تعتبرها واشنطن غير نزيهة، مثل عمليات النقل «القسري» للتكنولوجيا و«سرقة» الملكية الفكرية، كما تطالب واشنطن بكين بخفض العجز التجاري الأمريكي الهائل حيالها، والذي تخطى 375 مليار دولار على صعيد تبادل السلع عام 2017، من خلال فتح سوقها أكثر أمام المنتجات الأمريكية، ووقف دعمها للشركات الصينية.

وباتت التدابير الحمائية الأمريكية تنعكس على الاقتصاد الصيني، ما يجعل ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة في موقع قوة في هذه المفاوضات؛ لأن «الصين تريد فعلاً اتفاقاً».

غير أن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، المعني هو أيضاً بالمفاوضات، خفف مؤخراً من تفاؤل الرئيس، معتبراً أن الطرفين «على مسافة أميال من التوصل إلى حل»، على الرغم من العمل التمهيدي الهائل الذي تم إنجازه حتى الآن.

(أ ف ب)