مليون يورو راتب تقاعد رئيس «دايملر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المنتظر أن يتقاضى ديتر تسيتشه، رئيس مجموعة «دايملر» الألمانية للسيارات، راتباً بقيمة 1.05 مليون يورو سنوياً بعد تقاعده. جاء ذلك وفقاً لما صرح به متحدث باسم المجموعة مؤكدا تقريرا أوردته صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة امس الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن تسيتشه سيتخلى عن مهام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي للمجموعة في مايو المقبل ليخلفه أولا كيلينويس، رئيس قسم التطوير، ومن المنتظر أن يتقاضى تسيتشه راتبه التقاعدي اعتبارا من 2020. (د ب أ)