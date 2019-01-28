شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، نمواً ملحوظاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، في خطوة تعكس ارتفاع الميزة التنافسية التي يتمتع بها نشاط إعادة التصدير في الدولة، وتزايد مكانتها عالمياً في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز موقعها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال، وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

قالت الهيئة، أمس إن حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية)، بلغ حوالي 1.2 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 62% من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بقيمة 726.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 37% بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية بنسبة 2% بما يعادل 8.4 مليار درهم.

نتيجة جوهرية

وقال علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل نموها واستقرارها، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده العديد من الأسواق العالمية في ظل تراجع أسعار النفط ومحدودية معدلات النمو في الاقتصاديات الرئيسية، موضحاً أن هذا الاستقرار بمنزلة نتيجة جوهرية للجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في مجال سياسة التنويع الاقتصادي.وذكرت الهيئة، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغت 697.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول، جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 83.4 مليار درهم تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال الفترة المذكورة، وحلّت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة ‬54.1 مليار درهم تمثل نسبة ‬8٪، ثم واردات السيارات بقيمة 42.3 مليار درهم بنسبة 6%، والحُليّ والمجوهرات الذهبية بقيمة 38 مليار درهم تعادل نسبة 5.5%، ثم زيوت النفط بقيمة 36.4 مليار درهم بنسبة 5.2% من إجمالي واردات الدولة.

وكشفت الهيئة أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 134.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث حلّت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬30.2 مليار درهم، تعادل نسبة ‬22٪ من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة المذكورة، تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 13 مليار درهم وبنسبة ‬10٪، ثم السجائر بقيمة 8.6 مليار درهم بنسبة 6.4%، والحُليّ والمجوهرات بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 6%، ثم بوليمرات الإيثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 6.2 مليار درهم وبنسبة تعادل 5% من إجمالي قيمة الصادرات.

إعادة التصدير

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة بلغت 342.2 مليار درهم مقابل 325.2 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق محققة نسبة نمو مقدارها 5%.

ووفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة بقيمة ‬63.6 مليار درهم، وبنسبة تعادل ‬19٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة ‬37.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 11٪، ‬ثم الحُليّ والمجوهرات بقيمة 34 مليار درهم تعادل نسبة 10%، والسيارات بقيمة 27.3 مليار درهم وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 12.7 مليار درهم وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.

الشركاء التجاريين

وقال علي سعيد النيادي: إن دولة الإمارات حافظت على علاقات تجارية مستقرة مع كافة الأقاليم والشركاء الاستراتيجيين التجاريين طوال السنوات الماضية، في ظل تواصل معدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات.

وتشير الإحصائيات الأولية للهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال الفترة المذكورة، مستحوذاً على 42% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة وبحصة قيمتها 460.6 مليار درهم، بينما حلّ إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 250.2 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 207 مليارات درهم وبنسبة 19%، وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 102 مليار درهم تعادل نسبة 9.2% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 46.4 مليار بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 39.7 مليار درهم تمثل نسبة 3.6%.

11 % حصة دول مجلس التعاون

أوضح المفوض علي سعيد النيادي رئيس الهيئة، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد مكوناً رئيسياً من مكونات العلاقات التجارية لدولة الإمارات في ضوء معطيات الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، مشيراً إلى أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت 11% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بقيمة بلغت 131.2 مليار درهم، منها 40.6 مليار درهم قيمة الواردات، و31.3 مليار قيمة الصادرات، و59.3 مليار قيمة إعادة التصدير.

وأضاف النيادي أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مشيراً إلى أن إجمالي تجارة الدولة مع المملكة بلغ 58.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي (44%)

يأتي هذا في الوقت الذي استحوذت فيه الدول العربية على 18% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم خلال الفترة المذكورة، وبقيمة تعادل 213.4 مليار درهم.