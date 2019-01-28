شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم في المنطقة الخضراء بدعم قطاعي البنوك والعقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

اجتذبت أسهم البنوك والعقار معظم سيولة المتعاملين في أولى جلسات الأسبوع، مع التركيز على «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» في سوق دبي، و«الاتحاد الوطني» في أبوظبي، بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات، فيما بقيت السيولة دون 300 مليون درهم.

ارتفع مؤشر سوق دبي 1% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.95% و«إعمار العقارية» 1.46% و«دبي الإسلامي» 0.39%، كما تماسك مؤشر سوق أبوظبي، بفضل «أبوظبي الأول» و«الدار» بارتفاعهما 0.14% و2.61% على التوالي.

وأظهرت بيانات السوقين، توجهاً شرائياً أكثر في أبوظبي، بصافي استثمار للأجانب غير العرب بنحو 46 مليون درهم كمحصلة شراء، بينما بلغت في دبي 372 ألف درهم فقط، في حين سجلت المحافظ الاستثمارية صافي شراء بأبوظبي ب48 مليون درهم محصلة شراء، فيما بلغت في دبي 5.6 مليون فقط.

وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 260.5 مليون درهم، منها 89.5 مليون درهم في دبي، و171 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 109.57 مليون سهم، توزعت بواقع 70.2 مليون سهم في دبي، و39.37 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 54 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة، وجاء ذلك من خلال 3284 صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% عند مستوى 2539.64 نقطة، بدعم من أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار والسلع والاتصالات والتأمين.

وزاد قطاع العقار بنسبة 1.37% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 1.46% و«أرابتك» 2.37% و«داماك» 1.68% و«ديار» 1.39% و«إعمار مولز» 1.91% و«الاتحاد العقارية» 0.25%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.39% و«الإمارات دبي الوطني» 1.95%، كما زاد قطاع الاستثمار 0.32% بدعم من سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.78%.

وصعد قطاع النقل 0.88% بدعم من «أرامكس» بنسبة 1.73%، فيما أغلق «العربية للطيران» مستقراً و«الخليج للملاحة» متراجعاً بنسبة 0.24%.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03% إلى مستوى 5020.61 نقطة، مع ارتفاع طفيف لقطاع البنوك، إلى جانب ارتفاع العقار والسلع.

وجاء ارتفاع قطاع البنوك بنسبة هامشية بلغت 0.05% فقط مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14% و«الاتحاد الوطني» 6.07%، لكن تراجع سهم «أبوظبي التجاري» 2.3%، حرم مؤشر القطاع من الصعود أكثر.

وكان الارتفاع الأبرز لقطاع العقار بنسبة 2.04%مدعوماً بمكاسب سهم «الدار» بنسبة 2.61% ورأس الخيمة العقارية 0.22%.

في المقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.24% أي بالنسبة ذاتها التي تراجعها سهم «اتصالات»، في حين نزل قطاع الطاقة 1.03% بعد نزول «دانة غاز» 1.21% و«أدنوك للتوزيع» 1.31%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 19.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.17 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 14 مليون درهم، وأقفل عند 5.16 درهم، ثم سهم «أرابتك» بتداولات قدرها 8.6 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.37% إلى 2.16 درهم.

وانتزع سهم «الاتحاد الوطني» صدارة التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 57.8 مليون درهم، مغلقاً عند 5.42 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 31.56 مليون درهم، ليغلق عند 16.84 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 28.34 مليون درهم، وبلغ سعره 14.72 درهم.

وكان أكبر الأسهم الرابحة في سوق دبي، سهم «السلام السودان» بنسبة 10.83% عند 1.33 درهم، في المقابل، سجل سهم «الإثمار» التراجع الأكثر بنسبة 2.68% إلى 0.327 درهم.

وسجل سهم «الاتحاد الوطني» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، فيما جاء في مقدمة الأسهم الخاسرة سهم «أبوظبي التجاري». وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 54.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.79 مليون درهم محصلة شراء العرب، و2.84 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و45.97 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 54.6 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم شركات «سلامة للتأمين»، و«سوق دبي المالي»، و«الدار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«رأس الخيمة العقارية» و«دي إكس بي».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 53.6 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و47.95 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 53.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و47.95 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.