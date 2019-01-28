أحمد بن سليم رئيساً لمجلس إدارة «دبي للسلع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، التابع لحكومة دبي المختص بتجارة السلع والمشاريع، أمس، عن إجراء عدد من التغييرات والتعيينات على مستوى فريق الإدارة.

تضمنت هذه التغييرات تعيين أحمد بن سليم في منصب الرئيس التنفيذي، والذي سيندرج تحت مسؤولياته كذلك الاضطلاع بمهام منصب رئيس المجلس الإداري. وقد نجح ابن سليم في قيادة مسيرة التطوّر والنمو في مركز دبي للسلع المتعددة على مدار ال 17 عاماً الماضية، وقد شمل ذلك إنشاء أبرز منطقة حرة في دولة الإمارات، التي تحتضن أكثر من 15500 شركة، وتُعد أحد أبرز المراكز المرموقة على خريطة تجارة الماس والمعادن الثمينة.

وقد استقال غوتام ساشيتال من منصبه كرئيس تنفيذي للمركز، وسيغادر منصبه في نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل، بعد مسيرته الحافلة بالنجاح، التي امتدت لخمسة أعوام.

كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تعيين فريال أحمدي رئيساً للعمليات، التي ستباشر مهام منصبها الجديد بشكل فوري.

وكانت أحمدي تعمل، منذ العام 2014، مديراً تنفيذياً للخدمات المؤسسية في المركز، الذي انضمّت إليه في عام 2008. وباعتبارها عضواً فاعلاً في فريق الإدارة التنفيذية، لعبت أحمدي دوراً بارزاً في رسم ملامح مستقبل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال إدارة العديد من مبادرات وجهود تطوير الأعمال والأقسام المؤسسية.

و قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مركز دبي للسلع المتعددة: «لطالما كان ساشيتال حاضراً وبقوّة في قصّة نجاح مركز دبي للسلع المتعددة، ونحن ممتنون للغاية لما قدمه من إسهامات متميّزة، وما أظهره من جهود مضنية في خدمة المركز، والتزامه بتطبيق أعلى المعايير، ودوره الكبير في دفع عجلة النمو التجاري، وإننا نتقدم إليه بخالص الشكر والتقدير على عطائه المميّز للمركز على مدار تسع سنوات».