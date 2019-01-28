شكرا لقرائتكم خبر عن بنية الإمارات تدعم السيارات ذاتية القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

أكد جيسوس فرنانديز دي ماسا، المدير التنفيذي لمستوردي فولفو بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، أن الإمارات والسعودية هما من أهم الأسواق التي تتمتع بإمكانات كبيرة واحتمالات نمو عالية، لإنتاج مركبات جديدة ذكية ذاتية القيادة، تعمل في الوقت ذاته بمحركات كهربائية بالكامل من دون الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول.

وقال دي ماسا في حوار مع ”الخليج 365”، إنه سيتم اعتماد السيارات ذاتية القيادة بشكل تدريجي، تمهيداً لوضعها قيد المرور من دون سائق، جنباً إلى جنب مع مستخدمي الطرقات الآخرين.

من بين الميزات التي تتحلى بها السيارات المستقبلية، الإشارات وأجهزة الاستشعار التي تسهّل القيادة الذاتية، وتسمح بالتنقل بأمان في البيئات المرورية المعقدة بسرعات عالية، من خلال تزويدها بقدرات إدراكية بعيدة المدى يمكن الاعتماد عليها.

وأشار دي ماسا، إلى أن كل بلدان المنطقة تعاني حوادث السير على الطرقات، وما يترتب عليها من عواقب مؤسفة. ومن هذا المنطلق، فإن رؤية «فولفو للسيارات 2020»، نصت على أنه لن يُقتل أو يُصاب أي شخص في سيارة «فولفو» جديدة بحلول العام 2020، وهو ما يتوافق مع رؤية البلدين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات من خلال ضمان السلامة المرورية، كما أن ذلك يرتبط ذلك بشكل أو بآخر ب«رؤية الإمارات 2021»، ورؤية المملكة 2030 اللتين تتشاركان الانطباع الإيجابي نفسه، نحو إحداث تأثير كبير في الحد من التلوث والاعتماد على الوقود الأحفوري.

تحدٍّ وابتكار

لقد قرر مهندسو السلامة في «فولفو للسيارات» مقارعة هذا التحدي المتمثل في كيفية إنشاء وسيلة اتصال آمنة بين السيارات ذاتية القيادة بالكامل، ومستخدمي الطرقات الآخرين. وكان التركيز على ابتكار معايير قابلة للتطبيق عالمياً، بحيث لا يضطر مستخدمو الطرقات الآخرين إلى التفكير في صنع سيارات ذاتية القيادة فردية؛ لذا فإنه في مفهوم «فولفو للسيارات» 360c الجديد للقيادة الذاتية، تم التعامل مع هذا التحدي من خلال نظام يشتمل على أصوات خارجية ومرئيات وتحركات وألوان، إضافة إلى توليفة من هذه الأدوات لتوصيل نوايا المركبة إلى مستخدمي الطرقات الآخرين.

وهذا يعني أنه سيكون من الواضح دائماً، ما ستفعله السيارة بعد ذلك.

أربعة استخدامات محتملة

وتستفيد السيارة ذاتية القيادة بالكامل من حرية التصميم التي يوفرها عدم وجود عجلة القيادة التقليدية، مما يوفر القدرة على إعادة تصور تموضع الركاب في صفين أو ثلاثة. ومن هذا المنطلق، قمنا باستنباط أربعة استخدامات محتملة للمركبات ذاتية القيادة: بيئة للنوم، ومكتب متنقل، وغرفة معيشة، ومساحة للترفيه وفقاً لمفهوم «360c»، الذي ابتكرته «فولفو للسيارات».

وبالنظر إلى وضعيات الركاب المختلفة، كان لا بد من إعادة تطوير ميزات السلامة؛ أي سنرى بطانية خاصة مدرجة في بيئة النوم التي تتوخى نظاماً مستقبلياً مقيداً، يعمل تماماً مثل حزام الأمان ثلاثي النقاط، ويمكن تعديله بالنسبة للأشخاص الذين يستلقون أثناء السفر.

وأخيراً والأهم من ذلك فإن السفر بواسطة السيارة ذاتية القيادة والكهربائية بالكامل، يوفر مجموعة من المزايا المتطورة الخاصة بالسلامة والبيئة، مثل خفض نسبة التلوث والحدّ من ازدحام الحركة المرورية، أو ما يتعلق بها من فوائد الصحة ونمط الحياة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المدن؛ لذا فإن التكنولوجيا تعتبر الآثار المحتملة لمستقبل تخطيط المدن، والبنية التحتية، والبصمة المجتمعية الحديثة.

آفاق جديدة

وفي سؤال عن كيفية تغيير السيارات ذاتية القيادة للمشهد العام لصناعة السيارات، قال دي ماسا: «في ما يتعلق بالأعمال التجارية، فإن السيارات ذاتية القيادة ستفتح آفاقاً جديدة مشوّقة لامتلاك سيارة والحصول عليها.

وقد كشفنا في وقت سابق من العام الجاري عن طموحات طويلة الأمد، تركّز على ترسيخ مكانة رائدة في مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، إضافة إلى نماذج جديدة لتملّكها.

ومن هذا المنطلق، تهدف «فولفو للسيارات»، إلى أن تصبح موفراً عالمياً لخدمات التنقل المتنوعة، وتسعى إلى أن تكون السيارات ذاتية القيادة جزءاً لا يتجزأ من هذا القطاع المتنامي، وجزءاً من هذه الاستراتيجية».

العملاء أولاً

أما فيما يتعلق بموضوع مستقبل التنقل الذكي فقد قال دي ماسا: «نحن نضع الأشخاص في المقام الأول، ويعلم مصممو ومهندسو «فولفو للسيارات» جيداً أن العملاء يريدون شكلاً أفضل وأكثر كفاءة للتنقل. وستلعب السيارات الكهربائية دوراً رئيسياً في مساعدتنا على الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وتلوث الهواء، إضافة إلى تحسين نمط الحياة، خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ويمكننا تأكيد أن سيارات «فولفو» ستكون آمنة وكهربائية وذاتية القيادة. ونحن نمتلك الجرأة على اتخاذ زمام المبادرة وتبنّي مبدأ التنقل الأنظف، آخذين في الاعتبار وضع التحول إلى السيارات الكهربائية في صلب اهتماماتنا المستقبلية. فعلى الصعيد العالمي، التزمت «فولفو للسيارات» بوضع مليون سيارة كهربائية على الطرقات بحلول العام 2025، وأعلنت أن 50% من مبيعاتها ستكون سيارات كهربائية بحلول العام نفسه».

وأشار دي ماسا إلى أن قرار «فولفو» بإعادة إطلاق علامتها التجارية بالسعودية في هذا التوقيت بالذات، جاء لتزويد العملاء بمفهوم تجربة بيع فولفو بالتجزئة الكامل، القائم على الوعد الذي أطلقته علامتنا التجارية تحت شعار: «مصممة لأجلك». وتحاكي روعة تصميم صالة العرض، تجربة الفخامة الإسكندنافية التي تعكس بالفعل تلك المقاربة المرتكزة على العملاء. وهذا المفهوم لا يعتمد فقط على التشطيبات الداخلية والخارجية الفخمة في حدودها الضيقة؛ بل يضع أيضاً متطلبات واحتياجات العملاء في بؤرة التركيز، من أجل خلق جو ودي عائلي وترحيبي.

وفي الوقت ذاته، سنقوم بتوسعة شبكتنا من خلال موقعين إضافيين، في الدمام وجدة في العام 2019، لكي نوفر لعشاق سيارات فولفو تجربة متميزة.

ونحن نتطلع قدماً إلى البناء على هذا النجاح من خلال شراكتنا مع «نحو الشرق»، وهي مجموعة تتمتع بباع طويل وتراث عريق في عالم السيارات في المملكة. وقد جاء افتتاح صالة عرض جديدة في الرياض أخيراً، كإحدى الخطوات العديد التي اتخذناها من أجل تسليط الضوء على التزام «فولفو للسيارات» بالنمو في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وسنعرض معاً مجموعة من سيارات «فولفو» الجديدة كلياً، مصممة لتناسب العملاء في السعودية، مع التركيز على مقومات السلامة العامة والتصميم والتقنيات، والمعلومات الترفيهية الحائزة جوائز عدة.