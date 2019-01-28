مصرف الشارقة الإسلامي يجمع موظفيه بعائلاتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن مبادراته المستمرة لإسعاد كوادره البشرية وتقديراً لجهودهم في خدمة العملاء، نظم مصرف الشارقة الإسلامي الجمعة الماضي، رحلة لجميع الموظفين والموظفات وعائلاتهم في منتزه شرطة الشارقة الصحراوي على امتداد شارع مليحة، بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف وعدد من رؤساء المجموعات ومدراء الإدارات وجمع من موظفي المصرف وعائلاتهم حيث تجاوز عدد الحضور 1000 شخص.

وأكد حسن البلغوني، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة الإسلامي، أن سر إسعاد العملاء يكمن في إسعاد الموظفين وتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم، وهو ما يمنحهم الثقة باهتمام إدارة المصرف بهم، وحرصها على توفير البيئة التي تساعدهم على تحقيق التميز في العمل.

وفي مبادرة رائعة تم عرض مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الأسترالي في بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات على شاشات عملاقة وسط تفاعل كبير ومشاعر وطنية رائعة حيث تم توزيع الجوائز على أصحاب التوقعات الصحيحة في أجواء حماسية رائعة. وفي ختام الأمسية تم تبادل الدروع التذكارية بين مصرف الشارقة الإسلامي وشرطة الشارقة مع التأكيد على العلاقة الاستراتيجية بعيدة المدى التي تربط المصرف بالشرطة.