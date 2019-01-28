«إلينجتون» تستكمل إنشاء البرج السكني «دي تي 1»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استكملت شركة التطوير العقاري «إلينجتون»، إنشاء هيكل البرج السكني الجديد «دي تي 1» في وسط دبي. ومن المقرر تسليم وحداته إلى المالكين في الربع الثالث العام الحالي. ويقع البرج السكني الجديد في موقع حيوي يسهل الوصول منه إلى اثنين من أهم المواقع في المدينة: «وسط مدينة دبي» و«الخليج التجاري».

ويغطي المشروع مساحة 20 ألف متر مربع تقريباً ويبلغ ارتفاعه 76 متراً، وحصد جائزة «أفضل هندسة معمارية لمشروع سكني» من جوائز العقارات العربية؛ وأفضل برج سكني مرتفع من جوائز الهندسة المعمارية في الشرق الأوسط.

وقال روبرت بوث، العضو المنتدب للشركة: «الشركة تنفذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، ويرسخ مكانتها كشركة انطلقت من دبي وتنفرد بتركيزها على أعلى المعايير الجمالية في التصميم. ويقدم «دي تي 1» قيمة كبيرة للمستثمرين، بفضل الموقع المركزي، وأناقة تصاميمه الهندسية والمعمارية».

وقال جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينجتون»: «نتطلع إلى مواصلة العمل على مشاريع في مرحلة التصميم أو الإنشاء، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتطوير منازل ذات جودة استثنائية تقدم للعملاء فرصة التواجد في أكثر الوجهات السكنية حيوية في المدينة».

ويمكن الوصول من «دي تي 1» سيراً على الأقدام إلى كل من «برج خليفة» و«دبي أوبرا» إضافة إلى «دبي مول»، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، ويبعد 10 دقائق فقط عن «مرسى دبي» و«مول الإمارات».