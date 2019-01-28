مؤشرا السعودية والبحرين يكتسيان بالأخضر.. والكويت وعمان يسقطان في المنطقة الحمراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في أول جلسات الأسبوع، وفي ظل ذلك، عادت السوق السعودية إلى المنطقة الخضراء محققة أعلى مكاسب في نحو ثلاث سنوات ونصف، وفيما دخلت سوق الكويت المنطقة الحمراء بضغط تراجع 8 قطاعات أبرزها البنوك، ارتفع سوق البحرين المالي، مدعوماً بارتفاعات جماعية، أنهى مؤشر سوق عمان تداولاته متراجعاً 0.33%.

السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تداولاته أمس الأحد باللون الأخضر، وأغلق بمكاسب 0.88%، رابحاً 74.54 نقطة رفعته لمستوى 8509.43 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس 2015. ودعم أداء المؤشر مكاسب 16 قطاعاً تصدرها السلع الرأسمالية بنسبة 2.3%.

الكويت

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس الأحد في المنطقة الحمراء على نحو جماعي لتفقد 67.46 نقطة تمثل 1.23% وصولا إلى 5,425.74 نقطة.

وشهدت الجلسة تراجع 8 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 1.33%.

البحرين

ارتفع سوق البحرين المالي، في ختام تعاملات أمس الأحد، ليصعد المؤشر العام 1.22%، إلى المستوى 1390.89 نقطة، رابحاً 16.73 نقطة. وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك بنسبة 63.40%، بفضل صعود سهم الأهلي المتحد 3.97%، والسلام البحريني 1.10%، والبحرين والكويت 0.44%.

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس متراجعاً 0.33% بإقفاله عند مستوى 4166.38 نقطة، خاسراً 13.76 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام أمس بتراجع أسهم قيادية؛ وتقدم الأنوار للسيراميك المتراجعين بنسبة 3.95%.