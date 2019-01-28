تعزيز التعاون بين «اقتصادية عجمان» و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في دعم رواد الأعمال المواطنين، من خلال منحهم الامتيازات المختلفة وإتاحة أفضل خيارات التدريب والتسويق لمشاريعهم ومنتجاتهم، إضافةً إلى التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض، وتبادل الخبرات في مجال الدراسات والإحصائيات المرتبطة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقع المذكرة في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المدير العام علي عيسى النعيمي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتشمل المذكرة إتاحة الامتيازات المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى كل طرف ، وتسجيل أعضاء «اقتصادية عجمان» في برنامج المشتريات الحكومية التابع للمؤسسة والذي يخصص10% من مشتريات أي جهة حكومية للمسجلين.