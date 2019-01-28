شكرا لقرائتكم خبر عن «فوتسي»: تقييم بورصة الكويت بمؤشرين جديدين مارس 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة فوتسي رسل أن بورصة الكويت ستصبح سوقاً مؤهلة لدخول مؤشر «فوتسي أر أيه إف أي»، بالإضافة إلى مؤشر «فوتسي أر أيه إف أي كيو إي أر» خلال الفترة المقبلة، بعد مواكبة المتطلبات الفنية اللازمة وأضافت في بيان، أن ذلك الإجراء يأتي بعد ترقية بورصة الكويت إلى وضعية الأسواق الثانوية الناشئة في سبتمبر/‏أيلول الماضي.

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