«اقتصادية الشارقة» و«إنجازات» تتعاونان لتقديم خدمات إلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مجموعة إنجازات، وتنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال» تمكنهم من تقديم خدمات «اقتصادية الشارقة» الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل: الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وتماشياً مع خطة التحول الإلكتروني لإجراءات الدائرة.

وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة، سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسالم خميس السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنجازات» كما حضر توقيع الاتفاقية المسؤولون في دائرة التنمية الاقتصادية.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي: «تعتبر مراكز الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية، ونحن سعداء بالتشارك مع مركز «مجموعة إنجازات» الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهماً فعالاً في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين».

وأشار إلى أن الدائرة ستقدم حزمة من البرامج والدورات التدريبية لموظفي المركز، وعقد الزيارات الدورية للاطلاع على كفاءة المركز، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية، والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة.

وأضاف السويدي: «تسعى «اقتصادية الشارقة» بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية مع مختلف القطاعات الخاصة، وستقوم «اقتصادية الشارقة» جنباً إلى جنب بالتعاون مع مراكز الخدمة للخروج بأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في الإنجاز، وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من الجهود المستمرة نحو تنويع النوافذ المقدمة لخدمات الدائرة، وبهذا يرتفع عدد مكاتب تقديم الخدمات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية إلى 13 مكتباً.

وأكد خميس بن سالم السويدي على أن «إنجازات» للخدمات حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، كما أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع انتشار مراكزها «مراكز سعادة المتعاملين» في مدينة الشارقة والتي تمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في نقاط قريبة منهم، وتحرص «إنجازات» للخدمات على أن تكون نافذة لتقديم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاعدة عملائها وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية من خلال كوادرها المدربة ذات الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع كافة شرائح الجمهور، وتوفيرها وسائل الراحة كافة بالشكل الذي يبعث على الإيجابية ويحقق سعادة المتعاملين.