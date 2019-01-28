21.54 مليار ريال أرباح «سابك» في 2018 بنمو 17%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الأحد: إن الشركة ستواجه المزيد من التحديات هذا العام بسبب الحرب التجارية العالمية رغم استقرار أسعار بعض منتجاتها في أعقاب انخفاض حاد قرب نهاية 2018.

وأعلنت «سابك» تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي 12.4% لتأتي دون توقعات المحللين، وعزت الشركة الهبوط إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وتراجع حصتها في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.

وقال الرئيس التنفيذي يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية «لاحظنا استقرار بعض الأسعار وما زالت هناك بعض التحديات أمامنا».

وأضاف «نحن جزء من النظام الاقتصادي العالمي ونتأثر دائما بالتحديات لكن بوسعنا التكيف مع هذه التوقعات على أفضل وجه».

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت ربحاً صافياً بلغ 3.24 مليار ريال بعد الزكاة والضرائب في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/‏ كانون الأول، انخفاضا من 3.7 مليار ريال قبل عام، ويقل الربح عن متوسط التوقعات لثلاثة محللين في استطلاع أجرته «رفينيتيف» وكان لأرباح صافية 4.92 مليار ريال.

وأفادت بأن إجمالي أرباحها للعام 2018 ارتفعت بنسبة 17% بفضل «ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة».

وأوضحت أنها حقّقت خلال 2018 أرباحا بقيمة 21,54 مليار ريال، أي نحو 5,74 مليار دولار، مقارنة ب4,91 مليار دولار في 2017.

وقال البنيان: إن نظرته لتحرك أرامكو لشراء حصة في سابك «إيجابية» لكن أي تفاصيل أخرى إنما تخص الصندوق وأرامكو، وقال: إن الصين تظل سوقا رئيسية تسعى الشركة للنمو فيها كما تسعى لتعزيز حضورها في إفريقيا.

وأضاف أنه تجري مناقشات بشأن التوسع في أنشطة سابك في أمريكا الشمالية، وقال: إن الشركة ستحدد في وقت لاحق ما إذا كانت تحتاج لزيادة حصتها في «كلاريانت» السويسرية بعد أن قررت الشركتان دمج أنشطة المواد عالية الأداء. (رويترز)