58 مليوناً تداولات «الاتحاد الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03% عند مستوى 5020.61 نقطة، مع ارتفاع قطاع العقار، إلى جانب صعود طفيف في قطاع البنوك.

شهد السوق تداول 39.37 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 171 مليون درهم، نفذت من خلال 1815 صفقة، وجرى تداول أسهم 23 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار 8 شركات.

وانتزع سهم «الاتحاد الوطني» صدارة التداولات بقيمة 57.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 6.07% مغلقاً عند 5.42 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 31.56 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.24% إلى 16.84 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 28.34 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.14% إلى 14.72 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «الاتحاد الوطني» أيضاً، تلاه سهم «سوداتيل»، وارتفع بنسبة 5.49% إلى 0.38 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة»، وارتفع بنسبة 3.33% مغلقاً عند 0.84 درهم.

في المقابل، سجل سهم «أبوظبي التجاري» التراجع الأكثر بنسبة 2.3% إلى 8.94 درهم، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع» ونزل بنسبة 1.31% عند 2.26 درهم، ثم سهم «إشراق»، وهبط بنسبة 1.26% ليغلق عند 0.47 درهم.